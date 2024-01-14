التعادل يحسم الداربي بين شباب بلوزداد و مولودية الجزائر

انتهى الداربي العاصمي الذي جمع بين شباب بلوزداد و مولودية الجزائر بالتعادل السلبي الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وجرت المباراة أمام جمهور غفير جدا من قبل الناديين العاصميين، في غياب المستويات الكبيرة طيلة التسعين دقيقة التي لعبت على أرضية ميدان جميلة.

كما عرفت الموقعة العاصمية تواجد عدد من اللاعبين الذين يعتبرون نجوما فوق العادة في البطولة الجزائرية مثل بلعمري ومزيان والبقية لكن ذلك، لم يكن كفيلا لإمتاع الجمهور الرياضي الجزائري.

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