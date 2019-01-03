التّعرف على هوية الإرهابيين المقضي عليهما بسيدي بلعباس

تمّ التّعرف، اليوم الخميس، على هوية الإرهابيين اللذين قضى عليهما الجيش أمس الأربعاء، بمنطقة تفاسور، بسيدي بلعباس.

ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي المسمى “بهيليل خليفة” المكنى “خباب”، و”ناصري هواري” المكنى “أسامة”.

الإرهابيان،حسب بيان لوزارة الدفاع، التحقا بالجماعات الإرهابية سنتي 2008 و2009 على التوالي.

طالع أيضا: