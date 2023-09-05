التعليم العالي.. هام للطلبة الجدد المعنيين بالتحويلات الجامعية

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، الطلَبة الجدد لسنة 2023 والمعنيين بالتحويلات الجامعية الداخلية والخارجية إلى الإطّلاع على نتائج طلبات التحويل عبر نفس الموقع الذي تم إيداع الطلب فيه.

كما نوهت وزارة التعليم العالي، أنه في حالة التراجع عن طلب التحويل بعد قبوله فإنه لا يتوجب على الطالب تأكيد الطلب للاحتفاظ بالتوجيه الأول.

أما في حالة استكمال إجراءات التحويل فإنه يتوجب على الطالب تأكيد عملية التحويل في حالة قبوله. غير أنه لا يمكنه التراجع عن طلبه بعد عملية التأكيد.

وفيما تعلق التحويل الداخلي في نفس المؤسسة فإن الطالب غير ملزم بإعادة دفع حقوق التسجيل. وفي حالة التحويل الخارجي فإن المعني ملزم بدفع حقوق التسجيل إلكترونيا للمؤسسة الجديدة حتى يتحصل على بطاقة الطالب الالكترونية الجديدة.

وبخصوص الطلبة الجزائريين المتحصلين على بكالوريا أجنبية فيمكنهم الإطلاع على حساباتهم في النظام المعلوماتي المدمج “بروغرس” من رقم التسجيل. وكذا الرقم السري في شهادة التوجيه لإتمام عملية التسجيل بدفع حقوق التسجيل والخدمات الجامعية. حتى يتسنى لهم الحصول على بطاقة الطالب الاكترونية عبر تطبيق webetu.