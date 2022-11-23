التعليم العالي.. 10 ملايين سنتيم لكل أستاذ مؤطر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تخصيص منحة مالية قدرها 100 ألف دج لفائدة كل أستاذ والباحثين المؤطرين. الذين يتمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة.

كما أوضح بيان وزارة التعليم العالي، أنها بادرت بإعداد مشروع نص تنظيمي يمكن كل أستاذ والباحثين المؤطرين. الذين تمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة حاصلة على “لابل مؤسسة ناشئة” من الحصول على منحة 100.000 دج. وهذا عن كل مشروع استوفى الشرط المذكور، على ألا يتجاوز هذا الإجراء مشروعين لكل مؤطر في السنة الجامعية الواحدة.

ويرمي هذا الإجراء –يضيف البيان– إلى “تشجيع كل أستاذ باحث والباحثين الدائمين على الانخراط في المسعى”. الذي يهدف إلى “خلق مؤسسات ناشئة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل”.

كما أشار ذات المصدر الى أن مشروع “شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة” يشكل “إحدى آليات تجسيد مسعى القطاع”. الرامي إلى تكوين جيل من الطلبة رواد أعمال قادرين على التوجه نحو المقاولاتية والابتكار”. و”استحداث المؤسسات الناشئة الخلاقة للثروة ومناصب الشغل”.

كما دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري مؤسسات التعليم العالي إلى مرافقة خريجي الجامعات الذين حولوا مشاريعهم المبتكرة إلى مؤسسات ناشئة حاصلة على وسم “لابل” من خلال إجراءات تحفيزية.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد وجّهت مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للإتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي. تدعوهم فيها إلى مرافقة المؤسسات الناشئة الحاصلة على وسم “لابل” من قبل اللجنة الوطنية المخولة. وذلك في إطار مرافقة المؤسسات الناشئة الحاصلة على وسم “لابل”. وتبعا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022. والمتضمن تحديد كيفيات إعداد مشروع مذكرة التخرج للحصول على شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة