التقرير النهائي حول الرئاسيات شبه جاهز وشرفي ُيسلمه للرئيس تبون نهاية الأسبوع

كشف مصدر من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات لـ “النهار أون لاين” أن التقرير النهائي حول الرئاسيات سترفعه السلطة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد مصدر من السلطة المستقلة أن رئيس السلطة محمد شرفي سيسلم إلى الرئيس تبون تقريرا نهائيا حول الإنتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي مع نهاية الأسبوع.

وأضاف ذات المصدر أن التقرير تكفل بإعداده 8 أعضاء من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويتضمن التقرير حوصلة عامة عن الإنتخابات الرئاسية منذ انطلاق المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية إلى إعلان النتائج.

كما سيتضمن التقرير حوصلة عن الولايات بناء على تقارير المندوبيات الولائية التي أرسلت تقاريرها الولائية يوم 5جانفي.

وأشار ذات المصدر إلى أن التقرير الذي أرسلته المندوبيات الولائية إلى السلطة الوطنية كان إجابة على تساؤلات تضمنتها السلطة، بالإضافة إلى كل الملاحظات حول العملية الإنتخابية، خاصة ما تعلق بوجود عراقيل من السلطات.