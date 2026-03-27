التقلبات الجوية.. إخراج سيارتين وامتصاص مياه الأمطار بهذه الولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم الجمعة على الساعة 20:00 الحالة العامة إثر التقلبات الجوية.

وحسب بيان المديرية عبر صفحتها على فيسبوك سجلت تدخلات عبر ولايتين بسبب الأمطار المتساقطة.

وسجلت ولاية بشار إخراج سيارتين دون ركاب، عالقتين بوادي تغلين بسبب إرتفاع منسوب مياه وادي إثر تساقط الأمطار بمنطقة المسماة تغنانة.

كما تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة إثر تساقط الأمطار بعشرة 10 نقاط متفرقة بكل من البلديات التالية: بشار، تاغيت، القنادسة. دون تسجيل خسائر بشرية.

بينما بولاية ورڨلة وعلى مستوى كل من بلدية ورڨلة، حاسي بن عبد الله، حاسي مسعود تم إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة إثر تساقط الأمطار. وهذا بكل من حي باحميد، وسط المدينة، حي 1850 مسكن، دون تسجيل خسائر بشرية.