التقلبات الجوية تتسبب في إنقطاع الغاز والكهرباء بهذه المناطق

سجلت مصالح سونلغاز التوزيع اضطرابات محلية في عملية التزويد بالطاقة، على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها عدة مناطق في البلاد خلال نهاية الأسبوع الفارط.

وحسب بيان لسونلغاز، قام أعوان مقاطعة الغاز بوقاعة التابعة لمديرية التوزيع سطيف يوم الخميس 29 فيفري 2024. بإصلاح الأعطاب التي مست شبكة الغاز في المناطق الجبلية لبوعنداس.

وجاءت هذه الخطوة لمواجهة الظروف الجوية القاسية التي تميزت بتساقط معتبر للثلوج.

أما في ولاية جيجل، فقد تم صبيحة الجمعة 1 مارس 2024، اصلاح الاعطاب التي مست شبكة التوتر المنخفض. بكل من بلديات جيجل، الطاهير، الامير عبد القادر، القنار، وجانة.

كما تم اعادة التيار الكهربائي لبلدية العنصر وسط، وذلك بعد عملية القطع الاحترازي للكهرباء بعدما غمرت المياه عدة احياء و محولات كهربائية.

وعلى مستوى ناحية توزيع البليدة، فقد شهدت بعض المناطق بولاية البويرة وتيزي وزو، وكذا بلدية الشريعة بالبليدة تساقطا معتبرا للثلوج مصحوبة برياح عاتية مما أدى إلى تلف الأسلاك الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي.

و هو ما استدعى تدخل الفرق التقنية المدعومة بالمقاولات الخاصة لإصلاح الأضرار واستعادة التيار الكهربائي. وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي تميزت بصعوبة المسالك.

وأشار البيان، إلى أنه فور تلقي النشرية الجوية الخاصة، كانت المديرية العامة للشركة قد فعلت المخطط الخاص بالتدخلات الميدانية. وهذا لضمان السرعة والفعالية في إصلاح الأعطاب المحتملة في مثل هذه الظروف.