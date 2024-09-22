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التقلبات الجوية: تسخير حافلة النقل المدرسي لإرجاع التلاميذ القاطنين بدزايت إلى مقر البلدية والتكفل بهم

بقلم مصطفى بن مسعود
التقلبات الجوية: تسخير حافلة النقل المدرسي لإرجاع التلاميذ القاطنين بدزايت إلى مقر البلدية والتكفل بهم
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قامت السلطات المحلية بتسخير حافلة النقل المدرسي لإرجاع التلاميذ القاطنين بمنطقة دزايت إلى مقر البلدية والتكفل بهم والتواصل مع أوليائهم وطمأنتهم، ومعاينة جميع النقاط السوداء عبر جميع الطرق والمسالك .

على إثر التقلبات الجوية مساء اليوم و إنقطاع المسلك الرابط بين الطريق البلدي ببلدية بريدة 131 ومنطقة دزايت  جراء تساقط الأمطار الموسمية وارتفاع منسوب مياه واد سيدي حمزة وواد الجلال.

رابط دائم : https://nhar.tv/AArtg
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