التقلبات الجوية: تسخير حافلة النقل المدرسي لإرجاع التلاميذ القاطنين بدزايت إلى مقر البلدية والتكفل بهم

قامت السلطات المحلية بتسخير حافلة النقل المدرسي لإرجاع التلاميذ القاطنين بمنطقة دزايت إلى مقر البلدية والتكفل بهم والتواصل مع أوليائهم وطمأنتهم، ومعاينة جميع النقاط السوداء عبر جميع الطرق والمسالك .

على إثر التقلبات الجوية مساء اليوم و إنقطاع المسلك الرابط بين الطريق البلدي ببلدية بريدة 131 ومنطقة دزايت جراء تساقط الأمطار الموسمية وارتفاع منسوب مياه واد سيدي حمزة وواد الجلال.