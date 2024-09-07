التقلبات الجوية: إنقاذ 4 عائلات حاصرتها السيول في بشار ومفقود في تامنغست

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الحالة العامة على الساعة 22سا و30 دقيقة، إثر التقلبات الجوية عبر 4 ولايات.

وأوضحت المديرية ذاتها أنه تم تسجيل عدد من التدخلات عبر 4 ولايات ويتعلق الأمر يكل من:

ولاية بشار

إنقاذ عائلة داخل سيارة محصورة بواد الأحمر و هم بصحة جيدة ببلدية لحم. كما تم إنقاذ عائلة متكونة من 6 أشخاص كانوا داخل واد بلقرون وهم بصحة جيدة ببلدية بشار.

وتم إخراج عائلة من منزلها كإجراء احترازي بسبب خطر انهيار المنزل بالمكان المسمى بلانات، دون تسجيل خسائر بشرية ببلدية القنادسة. بالإضافة إلى عملية إنقاذ 3 أشخاص عالقين داخل واد الساورة ولا تزال العملية جارية.

كما تم إخراج شاحنة عالقة بواد صفاية دون تسجيل خسائر بشرية ببلدية العبادلة. وأيضا إخراج حافلة عالقة بواد مرتومة دون تسجيل خسائر بشرية ببلدية تاغيت.

وتمكنت المصالح ذاتها من إنقاذ عائلة متكونة من 4 اشخاص داخل سيارة بواد واكدة بلدية بشار ولا تزال العملية متواصلة. وكذا امتصاص مياه الأمطار على مستوى حي أغوم وموقف السيارات امطار الشيخ أمود بالمختار .

ولاية تامنغست

عملية البحث عن شخص جرفه الواد.

ولاية الشلف

سقوط شجرة بسبب الرياح و الأمطار أدت إلى غلق الطريق الوطني رقم 04 بلدية أم الدروع.

ولاية بني عباس

ارتفاع منسوب مياه واد الرقم أدى إلى قطع الطريق الوطني رقم 50 بين مركز بولعظام ومنطقة الطاوس بلدية تبلبالة.

وامتصاص مياه أمطار من ساحة مركز الانتخاب بالمكان المسمى بناوي بوعمامة بلدية الوطاء. وأيضا امتصاص مياه الأمطار داخل عيادة متعددة الخدمات بلدية كرزاز.