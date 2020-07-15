التكتل الوطني للتضامن والإغاثة يثمّن دور مهنيي السلك الطبي وشبه الطبي

ثمّنت هيئة التنسيق والتكتل الوطني للتضامن والإغاثة المنضوي تحت لواء المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، مجهودات الأطقم الطبية وشبه الطبي وأفراد الحماية في مواجهة وباء “كورونا”.

وحسب بيان المنظمة الوطنية لحماية المستهلك عبر صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد سجّل التكتل الوطني للتضامن والإغاثة بفخر ما يبذله المتطوعون والجمعيات والمنظمات والسلطات من مجهودات للحدّ من انتشار فيروس “كورونا”.

وفي هذا الإطار، حيّت المنظمة الوطنية كل الأطقم الطبية وشبه الطبية وأعوان الحماية المدنية والجيش الشعبي الوطني وأسلاك الأمن وعمال النظافة على ثباتهم في الميدان لمواجهة الوباء.

كما شكرت الجمعيات الوطنية والولائية والبلدية المنضوية تحت لواء التكتل ولكل المتطوعين والداعمين على ما قدموه في الميدان لمواجهة جائحة “كورونا”.

ودعا التكتل الوطني للتضامن والإغاثة جميع المواطنين إلى التقيّد بتعليمات الوقاية الصحية للحدّ من ارتفاع حالات الإصابة، خاصة في عيد الأضحى.