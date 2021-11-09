التكوين المهني.. مرابي يشجع التعاون وتبادل الخبرات مع البرتغال

استقبل ياسين مرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين اليوم الثلاثاء، السفير البرتغالي لدى الجزائر “Luis de Albuquerque VELOSO”. وتندرج هذه المقابلة في إطار تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين.

وخلال هذه المقابلة، أبدى سعادة السفير استعداده لدعم التعاون بين البلدين في هذا المجال. بتشجيع فتح المؤسسات البرتغالية لمؤسسات التكوين المهني قصد نقل الخبرة والإستفادة من التدريب التطبيقي للمتربصين.

كما قدم الوزير ميرابي لمحة موجزة عن برنامج تطوير وإصلاح منظومة التكوين والتعليم المهنيين. مؤكدا أن مخطط عمل الوزارة يولي أهمية بالغة لموائمة برامج التكوين مع قابلية تشغيل المتربصين وتأهيلهم.

كما أشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون ودعمه مستقبلا من طرف المؤسسات البرتغالية المتواجدة بالجزائر. لاسيما عن طريق التكوين الاحترافي للمكونين وإعطاء فرص التدريب التطبيقي للمتربصين.

وأكد الطرفان على ضرورة تنفيذ محتوى مذكرة التفاهم الموقعة في لشبونة في 03 أكتوبر 2018. كما اتفقا على عقد إجتماع اللجنة الفنية المشتركة في أقرب الآجال لإعداد ورقة الطريق للتعاون بين البلدين.

وخلال هذه المقابلة، تبادل الطرفان المحادثات حول العلاقات الجزائرية البرتغالية لاسيما فيما يخص التطورات والتحديات الحالية فبي ذات المجال.

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استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية سفير جمهورية البرتغال بالجزائر “لويس دي ألبوكويركي فيلوسو”. بمقر الوزارة.

وإستعرض الوزيران خلال هذا اللقاء علاقات التعاون التي تجمع الجزائر مع البرتغال في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وتبادلا وجهات النظر في مشاريع التعاون المشتركة وسبل وآليات تعزيز آفاق التعاون الثنائي. لاسيما في مجال التشغيل وتكوين الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا.

كما أبدى الجانبان استعدادهما لتقريب الحوار الثنائي بين الجزائر والبرتغال. والاستفادة من خبرات البلدين في المجالات ذات الصلة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

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