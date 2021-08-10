التلفزيون الجزائري يُقرر عدم بث نهائي كأس الرابطة

قررت مؤسسة التلفزيون الجزائري العمومي بصفة رسمية عدم نقل مواجهة نهائي كأس الرابطة المُقرر بداية من الساعة ال19:00.

وتراجع التلفزيون العمومي عن نقل مواجهة شبيبة القبائل أمام نجم مقرة التي ستُلعب بملعب 05 جويلية الأولمبي.

وحسب صحفي التلفزيون العمومي علي جعفر فإن سبب عدم النقل المباشر للنهائي يعود للحرائق التي ضربت تيزي وزو أمس الإثنين.

وتقرر أيضا عدم نقل اللقاء عبر أثير الإذاعة الوطنية الجزائرية.