عاجل
وزارة الدفاع الوطني.. استشهاد 25 عسكريا إثر حرائق غابات تيزي وزو وبجاية
إعــــلانات
الرياضة

التلفزيون الجزائري يُقرر عدم بث نهائي كأس الرابطة

بقلم حواز عبد النور
التلفزيون الجزائري يُقرر عدم بث نهائي كأس الرابطة
شبيبة القبائل
  • 1894
  • 0

قررت مؤسسة التلفزيون الجزائري العمومي بصفة رسمية عدم نقل مواجهة نهائي كأس الرابطة المُقرر بداية من الساعة ال19:00.

وتراجع التلفزيون العمومي عن نقل مواجهة شبيبة القبائل أمام نجم مقرة التي ستُلعب بملعب 05 جويلية الأولمبي.

وحسب صحفي التلفزيون العمومي علي جعفر فإن سبب عدم النقل المباشر للنهائي يعود للحرائق التي ضربت تيزي وزو أمس الإثنين.

وتقرر أيضا عدم نقل اللقاء عبر أثير الإذاعة الوطنية الجزائرية.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=970913
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات