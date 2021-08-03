التلقيح هو الحل: منحنى الوفيات في إرتفاع و24 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات بكورونا

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 1307 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 41 شخصا خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 175229 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 4370 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 787 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 117557 حالة. بينما يتواجد 29 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 14 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و10 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 24 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.