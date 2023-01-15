التماسات بين 12 و15 سنة حبسا لعدد من أفراد طحكوت ومصادرة جميع الممتلكات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد. عقوبات متفاوتة ضد عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت. حيث التمس الوكيل عقوبة 15 سنة حبس و ملايين دج غرامة مالية نافذة لطحكوت رشيد. مع التماس إدانة كل من طحكوت يوسف ،إبراهيم ، حميد ،بلال. ناصر و علي بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و ملايين دج غرامة مالية نافذة.

والتماس إدانة المتهم (ز.ك) بعقوبة 10 سنوات حبس و8 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ و8 مليون دج غرامة مالية نافذة. لكل من المتهمين (م.ج),( ب.ن),( ح.م) (و.ر ) ،(ش.ت) ،(س.ج.م ).

والتماس ادانة عقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة. ضد كل من (ب.ع )،(ب.و )،(ح.ح ). بالاضافة الى التماس عقوبة 7 سنوات حبس نافذ و4 مليون دج غرامة مالية نافذة لمتهم (ع.ا ).

مع التماس إدانة المتهمين المتواجدين في حالة فرار (ف.م )،(ر.ق),( ب.ه),(دع) ,(ش.ي). بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و8 دج غرامة مالية نافذة. مع التماس تأييد اصدار امر بالقبض عليهم ،مع التماس عقوبات متفاوتة. تراوحت بين 5 الى 7 سنوات حبس نافذ. وغرامات مالية نافذة تراوحت بين مليون الى 4 ملايين دج لباقي المتهمين.

كما التمس مصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية للمتهمين. والمذكورة بمحاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق. وكذا غير المذكورة سواء كانت باسم المتهمين او انتقلت لغيرهم.

وجاءت الالتماسات بعد تصرف أفراد طحكوت في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة من النوع. الى جانب عقارات، كانت محجوزة بموجب امر قضائي وتم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية .

ووجهت لهم تهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد. تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي والتزوير واستعمال مزور في محررات ادارية. بغرض اثبات حق او شخصية او صفة او منح اذن تبييض الأموال لاستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني. في اطار جماعة اجرامية منظمة.