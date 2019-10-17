التماسات بين 5 و 7 سنوات لشبكة النصب على المواطنين بحج المجاملة

إلتمس ممثل النيابة العامة لمجلس قضاء ميلة بتسليط أقصى العقوبة على المتهمين ال 14 المتابعين بين جرم النصب والاحتيال.

والمشاركة فيه ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

في قضية حج التأشيرة بالمجاملة والتي قدر تعداد الضحايا ما يزيد عن 80 مواطنا ومواطنة .

حيث استغرق الملف ما يزيد عن 16 ساعة من الزمن ويتعلق الأمر بالنسبة للمتهمين صاحبة مكتب اعمال وزوجها ووكالة العربي للسياحة والاسفار.

بمجموع ثلاثة أشخاص و و منتخبة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة ومرشدات دينيات وأئمة.

بعد أن جمعوا ما يقارب 6 ملايير سنتيم بوعود.

اطلقت بتمكينهم من أداء منسك الحج شهر جويلية من العام 2018.

قبل أن تفتضح الحقيقة وتخرج للراي العام.