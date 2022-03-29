التماس الإعدام في حق أربعيني قتل ابنه وزوجته بباب الوادي

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم الموقوف “س.بلال”. عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، لإزهاق روح زوجته ” س.ناريمان” ليلة النصفية من شهر رمضان. بواسطة سكين من نوع “بوشية”، بمنزل خالته بباب الوادي.

كما قام الجاني بعد توجيه 12 طعنات غائرة لزوجته المرحومة، بعد استدراجها من منزل والديها بزموري ليلا. وهذا بعد ساعات من إزهاق روح ابنهما الرضيع “عبد الله” الذي مات متأثرا بالتعذيب الذي مارسه عليه المتهم عن طريق ممارسة طقوس السحر. لإخراج الجن “جابر” حسب ادعاءاته.

وبالعودة إلى تفاصيل الجريمة البشعة الثانية التي تورط فيها المتهم “س.بلال” فإنه بتاريخ 8 جوان 2017. فإن الجاني قام بتسليم نفسه لمصالح الأمن، ليعترف له تلقائيا، بأنه قام بازهاق روح زوجته “س.ناريمان”.

وبعد تنقل رجال الشرطة إلى منزله الكائن بباب الوادي، عثر على جثة زوجته في غرفة النوم ملقاة على الأرض. تنزف دما، لتعرضها إلى عدة طعنات على مستوى الكتف والصدر. أما سلاح الجريمة المتمثل في سكين من الحجم الكبير من نوع “بوشية” ، فوجد موضوعا على صدر الضحية.

كما اعترف المتهم “س.بلال” بأنه بتاريخ 8 جوان 2017، قام باستدراج زوجته المرحومة، بجلبها من منزل والديها ببلدية زموري. هذا بعدما أخبرها هاتفيا بأن ابنهما الرضيع ذو العامين توفي متأثرا بطقوس، فردت عليه بأنها ليس لها أي علاقة. وعليه أن يتحمل المسؤولية بمفرده. غير أنه اعاد اخبارها مجددا، بأنها مجرد ممازحة، وأن ابنهما غادر مستشفى لمين دباغين وهو في صحة جيدة. وهذا لأجل ارجاعها إلى منزل الزوجية، بعد سلسلة مشاكل بينهما، وصلت إلى حد فك الرابطة الزوجية.

الجاني استدرج زوجته وذبحها

في حين، أضاف المتهم أنه ليلة 8 جوان على الساعة الحادية عشر ليلا، قام بإخفاء سلاح الجريمة بين السرير. ثم استأجر سيارة وتوجه إلى زموري وقام بجلب زوجته معه، وخلال منتصف الليل، أخبرها بأن ابنهما “عبد الله” توفي. وخلالها ردت عليه بأن فعلته هذه سوف يكلفه السجن، وأنها ليس لها أي علاقة بالجريمة.

وخلالها يقول المتهم قام بمباغتة زوجته بطعنة سكين على مستوى الرقبة، ثم أجهز عليها بطعنات أخرى على مناطق متفرقة بجسده. قدرتها الخبرة الطبية بـ 12 طعنة.

وبعدها توجه إلى الحمام، وقام بغسل يده وملابسها من الدماء، ثم قام بتنظيف الأرضية، وتوجه إلى خالته المقيمة بالمنزل. واخبرها بأنه قتل زوجته، مانعا إياها من الدخول إلى الغرفة.

كما رفض المتهم “س.بلال” خلال مواجهته بالوقائع التي ارتكبها، الرد على أسئلة المحكمة، حيث ظهرت عليه علامات المرض. على خلاف المحاكمة الأولى أين واجه واقعة قتل ابنه الرضيع، أين اعترف بكل التهم، موجها الاتهام. في ذلك الوقت إلى زوجته التي كان يتبع تعليماتها في الهاتف، لأجل إخراج الجن “جابر” من جسد ابنهما “عبد الله”.

الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات سبق وأن سلطت عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم “بلال” عن جناية الضرب. والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة.