التماس الإعدام في حق تاجر قتل صديقه طعنا بـ”بوشية” بسبب 20 مليون سنتيم بباب الوادي

استيقظ سكان حي بباب الوادي، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها الشاب “ز. س”، لتعرضه إلى طعنات قتل عنيفة بمختلف أنحاء جسده بواسطة سكين “بوشية”.

الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل وصوله إلى مستشفى “لمين دباغين” بباب الوادي، متأثرا بإصابته البليغة.

وحسب وقائع الجريمة التي ناقشتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء صبيحة الثلاثاء، أنه بتاريخ 10 فيفري 2020، في حدود الساعة السابعة صباحا، وقع عراك بين المتهم الموقوف “ب. امين” وصديقه ابن الحي ا”ز.س.

الشجار وقع بين الطرفين بسبب خلاف حول مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم.

المبلغ كان الضحية يدين به المتهم بعد تحرير عقد اعتراف بدين بقيمة 55 مليون حررته َوالدة المجنى عليه للمتهم.

المتهم تأخر في إكمال إرجاع المبلغ كاملا، الأمر الذي دفع بالضحية للمطالبة به.

ويوم الوقائع، قام الضحية بمباغتة المتهم من الخلف خلال تواجده بمحل المواد الغذائية وهو بصدد إنزال صناديق الحليب، ليوجه له ضربات على مستوى الرجل اليمنى.

المتهم قام بالتشابك مع غريمه إلى أن سقطت السكين على الأرض.فقام بالتقاطها، وتوجيه عدة طعنات على مستوى الرقبة والظهر، والجهة الخلفية للكتف الأيسر وأخرى بالرأس.

بعد تلقيه لهذه الضربات الضحية سقط أرضا، وخلال تلك الأثناء تلقت مصالح الامن نداء من قاعة العمليات، لتتنقل إلى مسرح الجريمة.

أين وجدت مصالح الأمن الضحية غارقا في بركة الدماء، بسبب النزيف الحاد الذي أصابه، فتم نقله لمستشفى “مايو”

أين انه لفظ أنفاسه قبل وصوله.

واعترف المتهم لدى مواجهته بالوقائع أمام هيئة المحكمة، بكل ما نسب إليه من تهم، مرجعا السبب إلى خلاف إلى مبلغ مالي اقرضته والدة هذا الأخير.

الأمر الذي جعله محل مطاردة من قبل الضحية الذي سبق وأن تهجم عليه بمنزله بواسطة سكين.

وعلى ضوء ماورد من معطيات التمس النائب العام توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم،”ب. امين”.