محاكمة الاخوة كونيناف.. تفاصيل مثيرة وقروض بآلاف الملايير

انطلقت في هذه الأثناء محاكمة الأخوة كونيناف بمجلس قضاء العاصمة.

وتأتي المحاكمة بعد استئناف المتهمين في القضية الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد.

بحيث أدين المتهم رضا كونيناف بعقوبة 16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري.

وقضت المحكمة بسجن طارق كونيناف 15 سنة نافذا وغرامة مالية بقيمة و8 ملايين دينار غرامة مالية، بينما أدانت عبد القادر كونيناف بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 20 سنة في حق سعاد كونيناف وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين مع أمر بالقبض ضدها.

وتمت إدانة قدور بن طاهر مسير شركة كو جي سي بـ 8 سنوات سجنا نافذا.

كما قضت المحكمة بمصادرة جميع الأملاك والأملاك العقارية كحقوق الامتياز مع مصادرة ممتلكات وعقارات مسجلة باسم الشركات المعنوية.

وقضت المحاكمة بمصادرة مصادرة المركبات والشاحنات المحجوزة والمركبات السياحية المحجوزة للمتهمين.

وتوبع المعنيون بتهم تتعلق بتبييض الأموال وجنح إجرامية على غرار حيازة ممتلكات نتاج عائدات إجرامية.

كما توبع الاخوة كونيناف أيضا بتمويل حزب سياسي و حريض أعوان الدولة من أجل التأثير.

دفاع الطرف المدني ممثل اتصالات الجزائر الأستاذ داودي رمضان عند طعن خرق إجراء من الاجراءات دفوع الأطراف مر دودة يلتمس استبعاد الدفوع الشكلية.

النيابة تجيب عن الدفوع الشكلية: نرى أن الدفوع سبق الرد عليها خلال الحكم المستأنف ومنه استبعاد الدفوع الشكلية ورفضها.

القاضي: ينسحب للمداولة.

الجلسة مستأنفة.

قرر المجلس ضم الدفوع الشكلية للموضوع ومواصلة المحاكمة.

المناداة على المتهم الموقوف رضا كونيناف.

القاضي: رضا بالنسبة التهم معروفة تفضل.

رضا كونيناف: المتهم أريد ان أوضح نقطة بنقطة.

القاضي: تفضل لكن لا تطيل.

القاضي: انت حر قل ما شئت.

المتهم: اسمحلي اتكلم الفرنسية أنا تم متابعتي كمسير للشركة وانا لست كذلك، كنت مساهم في 6 شركات من ضمن 46 المذكورة في الملف.

المتهم: أريد أن اشرح أنا مرتين في حياتي انا وجدت نفسي متابع بناءا على معلومات لم تكن صحيحة.

المتهم: اشترينا كورغال في إطار الخوصصة

المتهم: انا أمضيت على عقد التجديد، وامضيت على ملف آخر في 2009، ملحق نشاط في الميناء.

القاضي: انت تتكلم على كوجي سي التي يسيرها الطاهر.

المتهم رضا: لا اتكلم على كورغال.

القاضي: من تنازل لك؟

المتهم: بل اشتريناه.

القاضي: كم؟

المتهم: 420،مليار سنتيم فى إطار مناقصة.

القاضي: في الامتياز المينائي تم متابعتك على أساس لماذا طلبتم 4 هكتار واخدتم 700 هكتار.

المتهم : المشروع نيتريس طلبنا 1000عامل.

المتهم: هذه 7000 متر مربع هذه القطعة الأرضية في ميناء الجزائر .

وبواب عبد السلام مدير ميناء جن جن في اتصال هاتفي: المشروع بقي معطل لمدة عامين وكنا ننتظر البرتغاليين.

القاضي: من له حق الصفة للامتياز هو من عملها عبد العزيز قراح على أي أساس تمت؟

القاضي: كيف بن طاهر يسيرك اظن انت المعلم؟

المتهم: لا يستطيعون تسيير شركة تشغل 3000 شخص ولا يمكنني الاطلاع عليها

القاضي: شركة كوجي سي تحصلت على شركة كورغال على أساس التراضي؟

المتهم: لا بل تمت عن طريق مناقصة وشارك فيها 7 شركات وفزنا نحن بالمناقصة

المتهم: وورثنا الشركة من والدي المرحوم في 2003.

القاضي: هذا مشروع الرابط بين عين وسارة وقالمة من مسيره؟

المتهم: لست أتذكر.

القاضي: وشركة ميترو الجزائر والمديرية العامة لنقل الأنابيب حاسي رمل ؟

القاضي: القاضي في 2016 أخذت قرض 1000 مليار سنتيم لمشروع الحضيرة؟

المتهم رضا: لا شخصيا لم آخذ

القاضي: أخذت مشروع في تمرانست؟

القاضي: يوجد قرض 2500مليار سنتيم؟

المتهم: رضا لا لا يوجد.

المتهم: في التحقيق كانت فيه مراسلات للبنوك الوطنية وكلها كانت سلبية

القاضي: ننتقل لمشاريع عين وسارة قصر البخاري مع شركة المقاولون العرب

القاضي: عين وسارة 0.24 نسبة الانجاز وفي قصر البخاري 11.5.

القاضي: عين وسارة 0.24 نسبة الانجاز وفي قصر البخاري 11.5.

المتهم: في المناقصة قبل الإنجاز المشروع لم ينطلق بعد، ونحن قدمنا العرض أمام الجميع واللجنة.

القاضي: لماذا لم تمشي في المشاريع تحكم هنا وهناك لمادا في عين وسارة وقصر البخاري توقفت؟

المتهم: كان فيه مشاكل مع الولاية مع سونلغاز مع العقار وهناك تقرير مكتوب لدرك ولاية المدية.

القاضي: ماذا كنت تقول على مؤسسة اتصالات الجزائر وشركة موبيلينك؟

المتهم: اسمحلي اتكلم عن امر الإحالة يقولون مع موبيلينك مع الجيري تليكوم، تليكوم لم تكن مناقصة دولية.

المتهم: ليس لها أي علاقة بالصفقات وموبيلينك استثمرت 100٪ من أمواله في حرية.

المتهم: خلصنا 40 مليار هدو الناس ما يتامنوش.

المتهم:قلنا للمديرية العامة لا يجب الذهاب إلى العدالة، بعد، 2 شهرين من تجميد الحسابات تمت المخالصة

المتهم: تم الدفع بناءا على اتفاقية وتم دفع 40 مليار.

المتهم: لم أمول أي حزب سياسي وليس لي علاقة بعالم السياسة.

القاضي : يعني مترشح حر؟

رضا يضحك.. تابعوني بجرم تمويل حزب سياسي لم أمول اي حزب.

رضا: منحت شيك وهو مسجل في البنك لتمويل انتخابات 2014 في حملة الرئيس بوتفليقة.

المتهم: هدا تم بشكل قانوني وتم بكل شفافية.

المتهم: 100٪ من مشاريعنا تم إنجازها منذ 1971.

القاضي: هل تتذكر كدية اسردون بالاخصرية عين حجل؟

المتهم: كوجي سي أعطت ضمان بنكي.

القاضي: قاعدة الحياة تيغنتورين والنقل في اليزي من كيف تحصلتم على مشروع ميترو عين النعجة؟

المتهم: هذا مجمع وأول شطر ربحناه عبر مناقصة ولم نغير دفتر الشروط.

القاضي: انت مسير كوغرال؟

المتهم: كنت مسير

القاضي من إذن؟

المتهم: لست مسير اي شركة

النيابة : سجلت كلمة قالها رضا كونيناف قال اشترينا كوجي سي في إطار الخوصصة.

النيابة: التحقيق عاب عليكم انه فيه تسهيلات في محو الديون منها 2500 مليار.

النيابة: وكو جي سي منح لها 120 مليار سنتيم.. كل الديون تم اعفاءها وسارل كوجي سي أصبحت مؤسسة وطنية.

النيابة: كورغال وكوغون وهران تحصلت على عدة قروض لتسديد الديون التي كانت بين الجزائر.

المتهم: كوجي سي هي مجمع.. التعويضات المالية لم نستفد اي تعويضات مالية نظير المبالغ المالية التي صرفناها في المؤسسات التي كنا نسيرها

المتهم: ، المدير العام لخزينة العمومية يؤكد أنه لم نستفد من أي تعويض من مجموع حجم الخسائر التي تكبدناها.

النيابة: لكن فيه أشكال تقول لم يمنحوننا أموال، المؤسسات الاقتصادية في إطار الخوصصة يعني أنها مفلسة.

النيابة: كنتم قادرين تروحو للعدالة وانتم قلت رحنا لمجلس الدولة لمنحكم اعفاءات وتسهيلات غير قانونية.

المتهم: انتم تتكلمون عن 1500 مليار هو عبارة عن أرقام ولا وجود لهذا المبلغ.

النيابة: أشغال التهيئة بوهران ليس فيه تسديد حقوق الإيجار منذ 2008.

المتهم: لالا أبدا تم دفع كل المبالغ.

النيابة العامة : التلفون موبيلينك في اي مدينة تم تنصيبه؟

المتهم: موبيلينك موجود في العاصمة وبعض المدن كان مشروع سيئ بالنسبة للاتصالات الجزائر.

المتهم: الشركة تأسفت على عدم فوزها بالمشروع لأنه مربح جدا كنا في 1071 بلدية بجموع 17 أقف مخدع هاتفي.

المتهم: المخادع تم وضعها في المدن الصغيرة

النيابة: الحرية هل موجودة في كل بلديات العاصمة؟

المتهم: بل موجودة في 1171

النيابة : مع سونلغاز خطين بميناء جيجل وأخرى بتيزي وزو حسب شيخاوي محمد أن الصفقة لم تنشر في أي نشرية؟

النيابة: نتكلم عن التراخيص المنجية فيه تجديد بطريقة مخالفة للقانون؟

النيابة: لك حساب 234 مليون دج في سرسيتو جينرال فيها سحب مبلغ 10 ملايير سنتيم؟