التماس الحبس لمسبوق حاول قتل صاحب محل للهواتف بواسطة مطرقة ببئر خادم

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة ا المشتبه فيه “ب. ناجي” 22سنة مسبوق قضائيا، على خلفية محاولة قتله صاحب محل لبيع الهواتف النقالة بغرض السرقة بحي بئر خادم بالعاصمة.

وقام المتهم باستعمال مطرقة في الاعتداء أين قام بتوجيهه ضربة على مستوى الراس من الخلف، وبعد إبداء الضحية مقاومة سقط أرضا.

المتهم استغل الفرصة وأخرج سكينا لطعن الضحية على مستوى البطن لأجل إزهاق روحه، الا ان الضحيةنجا من الموت بأعجوبة، مستفيدا من عجز طبي مدته 14 يوما .

وتبين من خلال جلسة المحاكمة التي استعرضت وقائعها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أنه بتاريخ 12 ديسمبر 2019،قام المتهم برصد المتهم لمحل لبيع الهواتف النقالة.

وقام الجاني بالدخول على صاحب المحل “م. لخضر” في حدود الساعة الثالثة زوالا بعدما تأكد أن المحل خال من الزبائن،

وأوهم المتهم الضحية بأنه يريد شراء هاتف نقال، وأنه سيغادر لحلق شعره ثم يعود، مستفسرا عن ثمنه.

وبمجرد أن حاول الضحية إخراج الهاتف له من الواجهة الزجاجية، باغته المتهم بضربة قوية على مؤخرة الرأس ، بواسطة مطرقة كان يخفيها في كيس بلاستيكي بنفسجي مع قفازات سوداء اللون.

، وبعد سقوط الضحية أرضا متأثرا من الضربة، محاولا الهروب لطلب النجدة من المارة، واصل الجاني إصراره على إزهاق روح ضحيته.

وقام المتهم مجددا بإخراج سكين محاولا توجيه عدة طعنات على مستوى البطن.

وعقب الحادثة، تحركت مصالح الأمن إلى محل الضحية، خاصة بعد تمكن المارة بتوقيف الجاني الذي حاول الفرار.

وتم فتح تحقيق في ملابسات الجريمة انطلاقا من سماع المجنى عليه ، ومنه تم تحديد هوية الفاعل ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. ناجي” مسبوق قضائيا.

وبعد توقيفه، حجزت الشرطة سلاح الجريمة المطرقة والمسكين، وقفازين أسودين، وقرص مضغوط يوضح فيديو الحادثة، يخص كاميرا المحل.

وبعد اخصاغ المتهم “ناجي” للاستجواب أمام رجال الضبطية وكذا قاضي التحقيق، صرح بأنه بيوم الواقعة كان تحت تاثير الأقراص الهلوسة، وأنه لم تكن له نية مسبقة لقتل الضحية.

وقال المتهم أنه كان ينوي سرقة الهاتف لأنه لم يكن له أموال كافية لشرائه.

المتهم وخلال مثوله للمحاكمة اليوم الأحد اعترف أمام هيئة محكمة الجنايات، انه حقيقة قام بالاعتداء على الضحية بعدما عجز عن شراء الهاتف الذي حدد له ثمنه بـ52ألف دينار.

وقال أنه قام بمغادرة المحل جالبا معه مطرقة وسكين بكيس، ثم عاد مجددا إلى المحل ليطلب الهاتف لأجل خطفه.

واكد أنه كنه انه اعتدى على الضحية نافيا انه كان تحت تأثير المهلوسات،

النائب العام وخلال مداخلته اكد أن الجاني حاول قتل الضحية، عن سبق الإصرار والترصد وكل الأدلة ثابتة من خلال المحجوزات التي تم العثور عليها.

والتمست النيابة العامة ملتمسا توقيع 7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة المحجوزات في حق المتهم .