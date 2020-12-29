التماس 12 سنة حبسا لأويحيى وعمار غول و10 سنوات لزعلان في قضية رجل الأعمال بن فيسح

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد اليوم 12 سنة حبسا لأحمد أويحيى وعمار غول في قضية رجل الأعمال والمستثمر في قطاع السياحة محمد بن فيسح.
كما التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات حبسا لعبد الغني زعلان في نفس القضية.
و جاءت التماسات وكيل الجمهورية في حق المتهمين كالآتي :
_بن فيسح محمد رجل أعمال التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ و غرامة مالية بقيمة مليون دج
_بن فيسح سيف الدين نجل بن فيسح التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية
_أحمد اويحيى الوزير الأول السابق التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ وومليون دج غرامة مالية نافذة
_زعلان عبد الغني وزير النقل السابق التماس عقوبة10 سنوات حبس نافذ وةمليون دج غرامة مالية نافذة
_عمار غول وزير النقل السابق التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة
_فوزي بن حسين والي سكيكدة السابق التماس عقوبة 8 سنوات و مليون دج غرامة مالية
_بودربالي محمد والي سكيكدة السابق التماس عقوبة 10 سنوات حبس و غرامة مالية بقيمة مليون دج
-خلفاوي نصر الدين مدير املاك الدولة بسكيكدة التماس عقوبة 6وسنوات حبس ناف و مليون دج غرامة مالية نافذة _
عمارة رشيد مدير املاك الدولة بسكيكدة التماس عقوبة 6 سنوات حبس و غرامة مالية بقيمة مليون دج
_حبة فيصل مدير الصناعة التماس عقوبة 5 سنوات حبس ناف و مليون دج غرامة مالية نافذة
درفوف حجري والي سكيكدة السابق التماس عقوبة 7 سنوات حبس وغرامة مالية بقيمة مليون دج
_محارب أمين الأمين العام السابق بوزارة النقل التماس عقوبة 6 سنوات حبس ناف و مليون دج غرامة مالية نافذة
_مرابط لعيدي مدير ميناء سكيكدة التماس عقوبة 5وسنوات حبس و مليون دج غرامة مالية نافذة
_عليوان كمال رقيب في الحماية المدنية التماس عقوبة 5 سنوات حبس ومليون دج غرامة مالية نافذة
_حميور محمد مدير عام الأملاك الوطنية بوزارة المالية التماس عقوبة 6 سنوات حبس و غرامة مالية نافذة
دهيمي شريف التماس عقوبة 6 سنوات حبس و مليون دج غرامة
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