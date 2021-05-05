التماس 3 سنوات حبسا لإطار بشركة بترولية انتحل صفة جنرال

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لإطار بشركة التطوير الاستراتيجي البترولية.

وتم متابعة المتهم بتهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، من خلال نشر صور و فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد شكوى رفعها ضده أحد المواطنين.

حيثيات القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة، تعود الى قيام المتهم بانتحال صفة جنرال بالتواطؤ مع ابن صديقه.

أين قام بفتح حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ينشرون فيه أخبار كاذبةو مغلوطة مع نشر صور خاصة للأشخاص، وهو ما تعرض إليه الشاكي والتي مست بسمعته و شرفه.

و بعد استجواب المتهم من قبل قاضي الجلسة، نفى التهمة المتابع بها وصرح أن الحساب ليس باسمه بل ابن صديقه.

وقال إنه كان يحول له المعلومات التي كانت تبث في القنوات التلفزيونية الوطنية، مشيرا بذلك انه سبق و أن حوكم عليه من قبل بسبب مشكل الميراث مع إخوته .

و من جهته هيئة دفاعه وأثناء تدخله للمرافعة، صرح أن ابن صديق موكلها المتهم في قضية الحال كان ينشر الأخبار المغلوطة عبر صفحته الالكترونية وليس لموكله أي علاقة.

وعليه التمس وكيل الجمهورية 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين.