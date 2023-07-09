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الوطني

التماس 3 سنوات حبسا لمسبوقين قضائيا اعتدوا على صاحب محل لبيع الاعشاب

بقلم ن.س
التماس 3 سنوات حبسا لمسبوقين قضائيا اعتدوا على صاحب محل لبيع الاعشاب
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التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لشابين في العقد الثاني من العمر مسبوقين قضائيا. هذا بعد شكوى رفعها ضدهم صاحب محل لبيع الاعشاب بعد تعرضه للإعتداء و سرقة مبلغ مالي يقدر حوالي 20 الف دج .

وبعد مثول المتهمين امام هيئة المحكمة وجهت لهما جنحة السرقة. كما تبين خلال جلسة المحاكمة ان المتهمين سبقا و ان تورطو من قبل في قضايا مشابهة. حيث قاموا بسرقة صيدلي و ايضا صاحب محل لبيع المواد الغذائية.

هذا وقد حدد القاضي تاريخ 16 جويلية للنطق بالحكم في هذه القضية.

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