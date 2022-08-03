التماس 3 سنوات حبسا نافذا للمؤثرين نوميديا وريفكا وستانلي في قضية النصب على الطلبة

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لرزاقي اسامة مسير الشركتين futre gate vyklyk.dz مع التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة لباقي المؤثرين نوميديا لزول و ريفكا المدعو بوجملين فاروق و ستانلي امدعو محمد أبركان وباقي المتهمين كل من ” رزيق سيف الدين”، ” ش.هشام”،” ب.نجلاء”، “ح.محمد امين”

” عمارة سعاد” “جابالي ليلى “،” طايبي نجاة”

حاجي زكريا” ،” ت.نسيم”، “ش.عبد الرحمان”،” ر.ياسين”،” ب.محمد امين”

المتهمون وجهت لهم جنح النصب الموجه للجمهور، جنحة تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يمنحها نشاط مبني في اطار جماعة إجرامية منظمة.

بالاضافة الى جنحة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وجنحة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

فيما واجه المؤثرون ويتعلق الأمر بنوميديا لزول، ريفكا ستانلي وايناس عبدلي و المتهمون ر.باديس”، “ش.هشام”و”ب.محمد أمين” جنحة المشاركة في النصب على الجمهور.

وجنحة المشاركة في تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة المشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

و جاءت هذه هذه الالتماسات بعد ان إستأنف المتهمون الحكم الصادر ضدهم عن محكمة الدارالبيضاء الذي قضى بإدانتهم بعقوبات متفاوتة تراوحت بين عام و 8 سنوات حبسا نافذا ،فيما تم إدانة المؤثرة القاصر ” إيناس عبدلي ” التي تمت محاكمتها بقسم الأحداث بمحكمة الدار البيضاء وتم تغريمها بمبلغ 10 ملايين سنتيم .