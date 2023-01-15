التماس 5 سنوات حبسا لسارق المنازل ليلا بأحياء المحمدية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع الايداع بالجلسة في حق المتهم الموقوف المدعو ” ب.أ”. عن تهمة السرقة في الليل لضبطه متلبسا بالجرم بإحدى المنازل فيلا” بحي المحمدية بالعاصمة.

وحسب مجريات المحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري فإن المتهم الموقوف. تم ايقافه في أعقاب اقتحامه حرمة منزلين الاول يتمثل في فيلا لاحد الجيران. ومنه تمكن من التسلل إلى منزل الحارس ليتمكن من الوصول إلى محل عبارة عن وكالة تجارية. تعود للضحية الذي تمكّن من لمح المتهم وهو يلوذ بالفرار. في جنح الظلام ابن كانت الساعة تشير الى الثانية ونصف ليلا. تاركا خلفه كيس المسروقات المتمثلة في ” آلة لطهي القهوة وجهاز كومبيوتر ومصابيح وأغراض تستعمل للتزيين ” ديكور”.

من جهته المتهم وخلال مواجهته بالوقائع اعترف بالجرم الذي اقترفه مبررا ذلك بحاجته الماسة الى المال لطرده من المنزل العائلي بسبب مشاكل عائلية ملتمسا العفو عنه أما الضحية فقد طالب بتعويض مالي قدره 200 ألف دج جبرا با بالاضرار اللاحقة.مع تأكيده على سرقة آلة تحضير القهوة من طرف المتهم خلال تخلصه من باقي المسروقات.