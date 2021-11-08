التماس 5 سنوات حبسا نافذا لرئيس بلدية برج الكيفان السابق بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة 

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، اليوم الأحد، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة لرئيس بلدية برج الكيفان السابق المدعو (ب.ب).

وذلك على خلفية متابعته بجنحة إساء إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات.

الشكوى تم تحريكها من قبل وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بناءا على رسالة من مجهول.

وذلك بعد قيام رئيس بلدية برج الكيفان السابق(ب.ب) في منح عقد إيجار لقطعة ارضية واقعة ببرج الكيفان بطريقة غير قانونية لأحد المواطنين.

فيما حدد قاضي الجلسة النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل.