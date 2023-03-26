التماس 5 سنوات حبسا نافذا للصحفي قاضي إحسان في قضية الحصول على تمويل أجنبي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للصحفي قاضي احسان. مع التماس تغريمه 700 مليون دج غرامة مالية نافذة. والتماس منعه من ممارسة نشاطه المهني لمدة 5 سنوات.

هذا بعد أن وجهت له تهم تتعلق بتلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن. وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وللاشارة، إحسان قاضي رفض اليوم خلال محاكمته الاجابة على أسئلة قاضي الجلسة كون انه تم ايداعه الحبس المؤقت تعفسيا. إلا أن القاضي الجلسة ردت عليه بخصوص امر الايداع قائلة له “نحن في جلسة محاكمة وليست أمام غرفة الاتهام بخصوص مناقشة امر ايداعك الحبس المؤقت، إلا أن إحسان قاضي تمسك بعدم جوابه على أسئلة القاضي.

والجدير بالذكر سبق وإن تم إيداع الصحفي إحسان قاضي رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية شهر جانفي بأمر هو من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد شهر.