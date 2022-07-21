التماس  6 سنوات حبسا نافذا  لوزير السكن  السابق عبد الواحد طمار

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفسلد المالية و الإقتصادية بسيدي أمحمد بالعاصمة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة مع إلتماس مصادرة كل المحجوزات لوزير السكن السابق عبد الواحد طمار، الذي توبع في قضية فساد جديدة بصفته والي ولاية مستغانم سابقا من خلال إستغلاله لأراضي غابية تم انشاء عليها مخيمات صيفية بولاية مستغانم .

هذا و قد توبع في قضية الحال رفقة مدير الغابات بولاية مستغانم سابقا الذي تغيب عن جلسة المحاكمة وجهت لهم جنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات.

حيثيات القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها الى سنة 2019 بعد ان توبع الوالي السابق لمستغانم طمار عبد الوحيد بمنحه تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراضي غابية بشكل مخالف للقانون مع عدم التصريح ببعض حساباته البنكية ،هذا و قد نفى طمار عبد الوحيد التهم المنسوبة اليه جملة و تفصيلا. واكد ان التراخيص التي تم منحها كانت وفقا للقانون و رئيس البلدية هو الذي اقترح عليه ذلك مع موافقة مدير الغابات ،هذا وقد طالب الممثل القانوني لولاية مستغانم بتعويض قدره 1 مليون دج. كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويض قدره 10 ملايين دج عن ما أصابها من ضرر.