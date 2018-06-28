التنازل عن أملاك “club des pins” ممنوع !!

نشر بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة الساحل “club des pins”

بناء على الدستور رَسَّمَ رئيس الجمهورية ان تكون جميع الهياكل التابعة لأملاك المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل غير قابلة للبيع ولا للتنازل.

عدم قابلية التنازل المنصوص عليها يخص كل الفيـلات والشاليهات والشقق والمحلات والأراضي وأي أملاك عقارية أخرى، مهما كانت طبيعتها.

كما يخص المرسوم الرئاسي كل الهياكل والمحلات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقـلال الوطني والتابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل.

كما الغى الرئيس بوتفليقة كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم.