التنظيمات النقابية تلتقي اليوم بوزارة التربية

ستلتقي التنظيمات النقابية لعمال التربية اليوم الخميس بمقر وزارة التربية بالعاصمة لمناقشة المطالب والإنشغالات العالقة.

وحسب بيان للوزارة جاء فيه:”عطفا على البيان الوارد إلينا من طرف تنظيمكم النقابي المؤرخ في 30 ديسمبر 2018″.

“فإنه يشرفني أن أدعوكم إلى تنظيم لقاء مع تنظيمكم بمقر الوزارة على الثانية زوالا”.

وكانت التنظيمات النقابية قد عقدت عدة جلسات لطرح العديد من القضايا والمطالب التي لا تزال عالقة.

على غرار الإسراع في غلق ملف القانون الخاص وإرساله إلى الجهات المعنية للتقليل من معاناة عمال قطاع التربية.

بالإضافة إلى إصدار القرار المسير للخدمات الإجتماعية والتكفل الحقيقي بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم في قطاع التربية.

ناهيك عن تحيين منحة الجنوب والهضاب العليا لكل مستخدمي قطاع التربية.