قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة إن مجزرة المستشفى المعمداني قد تتكرر مرة أخرى.

وتجدر الإشارة، إلى أن المستشفيات في قطاع غزة تتلقى تهديدات من قبل جيش الاحتلال الصهيوني المتكررة بالإخلاء.

وفي تصريح له لقناة الجزيرة، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة بأن التهديدات الصهيونية بإخلاء المستشفيات سيسبب كارثة طبية.

وأضاف في السياق ذاته، بأن مجزرة المستشفى المعمداني قد تتكرر إذا نفذ الاحتلال تهديده بقصف مشافينا.

وكشف الدكتور أشرف القدرة، أنه أكثر من 140 حالة تخضع للعناية المركزة بمستشفيات غزة وضعهم بالغ الخطر.

هذا ويستمر القصف الصهيوني لليوم 16 على التوالي من حربه على غزة باستهداف المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية.