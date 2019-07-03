التهـــــاب أسعــــار الأجهــــزة الكهرومنزليـــــة.. وآلاف العمـــال في عطلـــة إجباريــــة!

بسبب عدم تجديد رخص الاستيراد في إطار نظام CKD – SKD

الشركات الجزائرية ستفقد حصصها في الأسواق الأجنبية بسبب عدم تلبية الطلبيات

يواجه آلاف العمال على مستوى المؤسسات الخاصة والعمومية المتخصصة في صناعة التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية البطالة الحتمية.

فيما تبقى شركاتهم مهددة بالغلق بسبب عدم تجديد رخص الاستيراد «سي كا دي» و«أس كا دي»، من قبل وزارة الصناعة والمناجم.

فيما ترفض المؤسسات البنكية منح قروض لبعض هذه المؤسسات، وهو ما ينعكس على أسعار التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية.

هذا وتعيش المؤسسات الخاصة بالصناعات الكهرومنزلية أوضاعا صعبة، في ظل الوضع القائم في البلاد منذ تاريخ 22 فيفري وما يعرف بالحراك الشعبي.

المطالب بتغيير جذري في النظام، ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين في قضايا فساد وتبديد للمال العام، حيث أدى إلى توقف العديد من القرارات .

وتماطل الإفراج عن العديد من التراخيص الاستيراد الخاصة باقتناء مواد صناعية خاصة بالتركيب، «سي كادي» و«أس كا دي»، من قبل وزارة الصناعة.

مما أدى إلى توقف هذه المؤسسات عن الإنتاج، والذي قد يهدد الآلاف من العمال بالتسريح، كما أن أسعار مواد الكهرومنزلية ستتأثر مستقبلا.

وستعرف ارتفاعا قياسيا في حال لم يتم إنقاذ هذه المؤسسات من الغلق وإعادة النشاط على مستواها. وقالت مصادر «النهار» على صلة بالملف.

إن قضية منح تراخيص استيراد أجزاء تركيب التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية، ترتبط بمراجعة معايير منح هذه التراخيص من قبل وزارة الصناعة من قبل لجنة خاصة .

على مستوى وزارة الصناعة قبل إعادة إطلاقها من جديد. وقال المصدر الذي أورد الخبر لـ «النهار».

بخصوص الحصول على تراخيص استيراد أجزاء التركيب من عند وزارة الصناعة يستلزم انتظار الشركة سواء كانت خاصة أو عمومية.

تقديم طلب الحصول على الرخصة 4 أشهر قبل نهاية الآجال السابقة، على أن تكون مدة الرخصة سنة قابلة للتجديد.