التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.. حماس تشكر الجزائر

قدّم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، خليل الحية، شكره للعديد من الدول من بينها الجزائر. بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال خليل الحية عبر فيديو نشرته قناة الجزيرة “نشكر المواقف المضيئة لكل الدول التي وقفت معنا في مختلف الميادين”.

وخصّ خليل الحية بالشكر عدداً من الدول قائلا: “نتوجه بالشكر إلى الجزائر وتركيا وجنوب إفريقيا وروسيا والصين وماليزيا وإندونيسيا”.

وأكد أن الاحتلال حاول منذ بدء العدوان تحقيق العديد من الأهداف أعلن بعضها وأخفى بعضها الآخر، أراد بها القضاء على المقاومة وحركة حماس واستعادة الأسرى بالقوة العسكرية وتهجير سكان غزة.

وقال القيادي في حماس بهذا الخصوص: “نثبت اليوم أن الاحتلال لن يهزم شعبنا ومقاومته أبدا. لن ينسى شعبنا كل من شارك في حرب الإبادة. كما أننا لن ننسى ولن نغفر وليس منا من يفرط في حق تضحيات شعبنا في قطاع غزة”.