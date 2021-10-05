التوقيع على إتفاقية لإطلاق خدمة جديدة للنقل المشترك بين القطار والحافلة

شرع صبيحة اليوم وزير النقل عيسى بكاي في معاينة مشروع ميترو الجزائر بمحطة المركز التجاري لباب الزوار. أين سيتم التوقيع على إتفاقية لإطلاق خدمة جديدة للنقل المشترك بين القطار ،و الحافلة.

وسيتم توقيع الإتفاقية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية ومؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر. أين تم إختيار خط “آغا – زرالدة -اغا” في شطره الرابط بين تسالة المرجة و زرالدة كخط تجريبي لهذه الصيغة الجديدة بين شبكتي القطار و النقل الحضري والشبه الحضري ،حيث يغطي هذا الخط مناطق زرالدة ،سيدي عبد الله و تسالة المرجة.

كما تسمح هذه الصيغة للمسافرين بالتنقل بين القطار والحافلات التابعة لمؤسسة النقل الحضري و الشبه الحضري ،لمدينة الجزائر ،من خلال استعمال بطاقة إشتراك /ساهلة / موحدة تتيح للمسافر الحصول على تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة من سعر التذكرة. ما سيسمح للمسافرين بالتنقل عبر كافة خطوط مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر الرابطة بين زرالدة إلى باب الزوار.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp