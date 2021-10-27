التوقيع على البروتوكول الصحي للإنتخابات المحلية

أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، ووزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، على مراسم التوقيع على البروتوكول الصحي المعتمد في الإنتخابات المحلية المقبلة.

واغتنم شرفي، في كلمة له بهذه المناسبة، الفرصة، لشكر بن بوزيد، على مجهودتات قطاعه في خدمة البلاد ومساعدة سلطة الإنتخابات في مهامها للحافظ على الصحة العمومية.

وأشار شرفي، إلى أن البروتوكول الجديد، يتضمن إجراءات عملية ووقائية، يسهر عليها عناصر مختصين.

وأكد رئيس سلطة الإنتخابات، إن كل هذه النشاطات، تهدف لإستكمال بناء مؤسسات الدولة الجزائرية.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp