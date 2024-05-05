التوقيع على سبع مذكرات تفاهم بين متعاملين جزائريين وموريتانيين

تم أمس، بالعاصمة الموريتانية “نواكشوط” التوقيع على سبع مذكرات تفاهم بين متعاملين اقتصاديين جزائريين. ونظرائهم من موريتانيا تخص أساسا مجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات.

وجرى التوقيع على مذكرات التفاهم بمقر المعرض الدائم لشركة “تصدير”. فرع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس”. على هامش فعاليات معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط الذي تم افتتاحه يوم الخميس.

وتخص مذكرات التفاهم مجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات منها: الصناعات الغذائية الخزف و السيراميك. الأثاث المكتبي والأبواب الداخلية و الخارجية و النوافذ. الصناعات الصيدلانية والقفازات الطبية الجراحية، الأواني المنزلية والأثاث المعدني، البناء الحديدي الجاهز. وكذا الخزانات المعدنية وأسلاك التلحيم.

وبخصوص معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، أكدت الوزارة تواصل الفعاليات في يومها الثالث. حيث تشهد أجنحة المعرض إقبالا واسعا من قبل المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين. بهدف إبرام عقود تجارية في مختلف المجالات كالبناء والأشغال العمومية. الصناعات الصيدلانية، مواد التجميل الصناعات الغذائية والخدمات كالنقل الدولي. بالإضافة كذلك إلى لقاءات عمل ثنائية بين المتعاملين الإقتصاديين الموريتانيين ونظرائهم من العارضين الجزائريين.

كما يشهد المعرض إقبالا كبيرا من طرف العائلات الموريتانية للتعرف على المنتجات الجزائرية واقتنائها.