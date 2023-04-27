التوقيع على محضر محادثات في مجال الطاقة والمناجم بين الجزائر وسوريا

وقعت وزارة الطاقة والمناجم على محضر محادثات في مجال الطاقة مع وزارة النفط والثروة المعدنية السورية .

وحسب بيان الوزارة مراسيم التوقيع جرت بين وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، ووزيـر النفـط والثـروة المعدنية السورية، الدكتور فراس حسن قدور. وبحضور كل من السادة الرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك ومناجم الجزائر واعضاء وفدي البلدين.

ويندرج هذا التوقيع في إطار تعزيز علاقات التعاون الجزائرية السورية في مجال الطاقة والمناجم، ودراسة فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين.

وأضاف البيان ان فرص التعاون شملت مجال الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات والتكرير والمسح الزلزالي. بالإضافة إلى التعاون في مجال تسويق النفط الخام والمنتجات البترولية.

كما شملت فرص التعاون فـي مجال التكويـن والاستفادة من الإمكانيات التكوينية المتاحة في البلدين وتبادل الخبرات. وكذا في مجال الكهرباء ولاسيما في مجالات الصيانة والمعدات وقطع الغيار الكهربائية. والتعاون وتبادل الخبرات في المجال المنجمي واستغلال الموارد المعدنية ولاسيما البحث والاستكشاف المنجمي، الأبحاث والتحاليل المنجمية، والتكوين وتنمية رأس المال البشري.