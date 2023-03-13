التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وجيبوتي في الطاقة والمناجم

سيتم اليوم الإثنين التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وجيبوتي للتعاون في قطاع الطاقة والمناجم.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد أكدت الوزارة أنه بدعوة من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، سيقوم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية لجمهورية جيبوتي، يونس علي جيدي. بزيارة عمل إلى الجزائر من 12 إلى 15 مارس الجاري”.

وخلال زيارته التي تدوم أربعة أيام، سيجري الوزير الجيبوتي محادثات مع عرقاب ومسؤولي سوناطراك وسونلغاز.

كما أوضحت الوزارة أن الطرفين سيوقعان اليوم الإثنين مذكرة تفاهم. حول التعاون في قطاع الطاقة والمناجم.

وعلى هامش تواجده بالجزائر، سيزور جيدي كل من مصفاة تكرير النفط بالجزائر العاصمة والمعهد الجزائري للبترول. بالإضافة كذلك إلى مركز البحث والتنمية ومحطة توليد الكهرباء برأس جنات بولاية بومرداس.