التوقيع على 8 إتفاقيات مع المعاهد ومخابر الجامعات لتطوير البذور

كشف نورالدين عمراني، رئيس دائرة التنمية المستدامة بالديوان الوطني المهني للحبوب، التوقيع على 8 إتفاقيات في قطاع الفلاحة مع المعاهد ومخابر الجامعات لتطوير البذور.

وحسب ما أكده عمراني للاذاعة الوطنية، يأتي هذا بغرض إستعمالها مستقبلا بشكل علمي ومدروس في تحسين الإنتاج الزراعي.

كما أضاف ذات المتحدث أن هذه الإتفاقيات المبرمة تدخل في إطار البرنامج المسطر من طرف الحكومة للتعاون مع الجامعات والتي تهدف إلى تعزيز الطاقة الوطنية للبذور وإعادة بعض الأصناف القديمة.

طالع ايضا:

الوزير الأول يدشّن البنك الوطني للبذور