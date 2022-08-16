التوقيع على 8 إتفاقيات مع المعاهد ومخابر الجامعات لتطوير البذور
كشف نورالدين عمراني، رئيس دائرة التنمية المستدامة بالديوان الوطني المهني للحبوب، التوقيع على 8 إتفاقيات في قطاع الفلاحة مع المعاهد ومخابر الجامعات لتطوير البذور.
وحسب ما أكده عمراني للاذاعة الوطنية، يأتي هذا بغرض إستعمالها مستقبلا بشكل علمي ومدروس في تحسين الإنتاج الزراعي.
كما أضاف ذات المتحدث أن هذه الإتفاقيات المبرمة تدخل في إطار البرنامج المسطر من طرف الحكومة للتعاون مع الجامعات والتي تهدف إلى تعزيز الطاقة الوطنية للبذور وإعادة بعض الأصناف القديمة.
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الوزير الأول يدشّن البنك الوطني للبذور
كما أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الخميس، على تدشين البنك الوطني للبذور.
وأضاف الوزير الأول على هامش تدشين البنك الوطني للبذور، أن البنك الوطني للبذور يندرج في إطار تلك النظرة الإستشرافية للدولة للنهوض بكافة فروع الإقتصاد الوطني وبالأخص القطاع الفلاحي. وجعله قاطرة للتنمية من خلال تعزيز القدرات الوطنية في مختلف المجالات خاصة ما تعلق منها بالبحوث العلمية والتطبيقات الحديثة و المبتكرة.
وأشار الوزير الأول في ذات السياق، إلى أن البذور، تعد موردا حيويا لا يمكن الإستغناء عنه. فهي تلعب دورا رئيسيا في التنمية المستدامة للفلاحة من خلال استخدامها كنقطة انطلاق لأي برنامج تحسين النباتات. وذلك بهدف ضمان الأمن الغذائي الذي تعتمد عليه السيادة الوطنية لبلادنا.
وأضاف الوزير الأول، أن الجزائر تسير بخطى واعدة لتأسيس الأمن الغذائي في ظل الظروف الجيو إستراتيجية. مشيرا إلى أن الجزائر تستورد مايقارب 10 ملايير دولار من مجمل غذائنا اليومي.
كما أشار الوزير الأول إلى أن إنجاز البنك الوطني للبذور، يعد لبنة أخرى تأتي لتعزيز سيادتنا الوطنية من خلال تكريس مبدأ الأمن الغذائي للبلاد الذي نعتبره جزءا لا يتجزأ من أمننا الوطني
كما أوضح أن قطاع الفلاحة، قد عرف بالفعل، خلال الفترة الأخيرة، قفزة نوعية في مختلف فروع الإنتاج. وذلك بفضل إلتزامات رئيس الجمهورية التي وضعت الفلاحة في صلب الإهتمامات الكبرى للبلاد. والتي كرسها مخطط عمل الحكومة من خلال كل الدعم والتدابير والإجراءات التحفيزية. والمرافقة التي وضعها خصيصا للنهوض بالقطاع الفلاحي ولصالح الفلاحين والمنتجين و المربين.
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