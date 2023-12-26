التونسي منذر الكبير يرشح الخضر للتتويج بالـ”كان”

وضع المدرب السابق لمنتخب تونس، منذر الكبير، أشبال بلماضي، في خانة المنتخبات المرشحة، للتتويج بكأس أمم إفريقيا، المقررة بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

وقال التقني التونسي، في تصريحات خص بها قناة “الشمس” المصرية. في برنامج “ملعب الشمس” مع اللاعب المصري السابق. والإعلامي مجدي عبد الغني: “منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر مرشحون بقوة للتواجد فى نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية”.

وأضاف:” منتخب مصر قوي للغاية ويملك لاعبين كبار، ودائما يعرف اللعب فى المباريات والبطولات الكبرى. ولكن سيواجه بالطبع منتخبات جاهزة وجميعا شاهدنا منتخب المغرب فى كأس العالم الأخير بجانب قوة المنتخبين الجزائري والتونسي.”