التّربية: مديرو الثانويات ملزمون باستخراج قوائم الناجحين من النظام المعلوماتي

وجّهت وزارة التربية، تعليمة إلى جميع المؤسسات التربوية، عبر كامل التراب الوطني.

وجاء في التعليمة، أنه يتعيّن على مديري الثانويات استخراج قوائم الناجحين عن طريق النّظام المعلومتي لقطاع التربية الوطنية.

وكان سابقا، يتم ارسال القوائم من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إلى مديريات التربية ومن ثمة إلى الثانويات المعنية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن على مديري مؤسسات التعليم الثانوي العمومية والخاصة استخراج قوائم الناجحين من النظام المعلوماتي.

وهذا عبر الحساب الخاص بمدير المؤسسة بغرض تعليقها وتمكين المترشحين المتمدرسين بالمؤسسة من الاطلاع على نتائجهم.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار تتكفل مديريات التربية باستخراج قوائم الناجحين من النظام المعلوماتي.

وهذا عبر الحساب الخاص بمسؤول الرقمنة على مستوى مديرية التربية وتعليقها لتمكين المترشحين بالمديرية من الإطلاع على نتائجهم.