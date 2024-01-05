الثقة تتلاشى.. تراجع شعبية رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن

كشف استطلاعين للرأي نشرا أمس الخميس، عن تراجع شعبية رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن. لتقترب من أدنى مستوياتها على خلفية تكهنات بشأن تعديل وزاري محتمل. فيما يطالب 66% من الفرنسيين برحيل الحكومة.

ووفقاً لمقياس إيلابي لصحيفة Les Échos اليومية، فإن 23% فقط من المشاركين يثقون في قدرة رئيس الحكومة. على “مواجهة المشاكل الرئيسية” في البلاد بشكل فعال. وهو يفقد انتعاش الثقة المسجل الشهر الماضي.

ولا يزال تصنيف إيمانويل ماكرون مستقرا تقريبا عند 27% (-1 نقطة). لكن رئيس الجمهورية الفرنسية “يبدأ هذا العام بعجز قدره خمس نقاط مقارنة بالعام الماضي (32% في جانفي 2023)”.

وفي حين أن الحكومة معلقة بقرار رئيس الدولة بشأن تعديل وزاري محتمل. تشير دراسة أخرى أجرتها أودوكسا لصالح صحيفة لوفيجارو إلى أن 66% من الفرنسيين يطالبون برحيل إليزابيث بورن.

ولخلافته، يعتقد 36% من الفرنسيين أن وزير التربية الوطنية غابرييل أتال. سيكون “رئيسا جيدا للحكومة”، يليه زميله وزير الاقتصاد برونو لومير (31%). وهذان هما الوزيران الوحيدان اللذان يرغب عدد كبير من الفرنسيين في بقاءهما. بدلا من رحيلهما في حالة إجراء تعديل وزاري، وفقا لأودوكسا.

ويأتي وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، الذي تردد اسمه في الأيام الأخيرة لصالح ماتينيون. في المرتبة الأخيرة حيث يعتقد 10% فقط من الناس أنه سيكون رئيساً “جيداً” للحكومة.

ويؤكد مقياس إيلابي أيضًا صعود قوة غابرييل أتال، الذي أصبح على وشك الانضمام إلى إدوارد فيليب. على رأس ترتيب الشخصيات السياسية الأكثر شعبية.

ويظل رئيس الوزراء السابق في المركز الأول بنسبة 41% من الآراء الإيجابية. لكنه يخسر ثلاث نقاط في شهر واحد وحتى ست نقاط منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

تليها زعيمتا التجمع الوطني مارين لوبان (36%، +1 نقطة) وجوردان بارديلا (33%، +2 نقطة).

وعلى اليسار، يأتي رئيس الدولة السابق فرانسوا هولاند في المرتبة الأولى بنسبة 31% من الآراء الإيجابية (+3 نقاط).