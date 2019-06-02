“الثلاثاء” أول أيام عيد الفطر فلكيا بمصر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن أول أيام عيد الفطر في مصر، سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس المعهد، جاد محمد القاضي: “إن البيانات والحسابات الفلكية، تظهر أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في مصر”.

وأوضح ذات المتحدث، في تصريح لموقع “الشروق” المصري، أن هلال شهر شوال، سيولد يوم الاثنين 3 جوان، الموافق لـ29 رمضان.

وسيستمر ظهور الهلال في الأفق، بعد غروب شمس، يوم الاثنين 29 رمضان، مدة تتراوح ما بين 5 و7 دقائق، في المدن المصرية المختلفة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه بناء على تلك الحسابات، فسيتم تحديد يوم الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر.

وشدد رئيس المعهد، أن القانون في مصر يعطي الأحقية في إعلان بداية الشهر العربي لدار الإفتاء، وليس لمعهد البحوث الفلكية أو لجهة أخرى.

وستقوم عدد من الدول،بتحري رؤية هلال شهر شوال من العام الهجري 1440، مساء يوم غد الاثنين.