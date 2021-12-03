الثلوج على المرتفعات وأمطار رعدية غزيرة في هذه الولايات

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذّر من تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى الـ 900 متر.

وجاء في النشرية أن سمك الثلوج سيتراوح من 5 إلى 10 سنتمتر بالمناطق الوسطى والشرقية.

الولايات المعنية: تلمسان،سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت وتيسمسيلت.

وفي نفس السياق، أعلنت ذات المصالح تساقط الثلوج على عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة وتبسة.

أما سمك الثلوج فسيتراوح بين 10 و15 سنتمتر إلى غاية الثالثة بعد الزوال من نهار اليوم الجمعة.

كما أضافت ذات المصالح، أن جل الولايات ستعرف تساقط أمطار غزيرة مرفوقة ببرد.

أما الولايات المعنية: تلمسان،عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر وسيدي بلعباس.

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للتذكير، حذّرت مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني المواطنين من عدم التوجه للجبال التي تعرف تساقط الثلوج، وهذا لصعوبة المسالك.

للتذكير، أشار الديوان الوطني، في تنبيه له باللون البرتقالي، أن رياح قوية ستتعدى 80 كلم/سا بعلو أمواج 6 أمتار في السواحل الغربية. وتخص كل من السواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران ارزيو، مستغانم.

كما حذرت المصلحة ذاتها، في تنبيه من المستوى الأول من رياح قد تصل إلى 50 كلم/سا وامواج بحر تتعدى المترين. ويتعلق الأمر بكل من السواحل، تنس، بوهارون، الجزائر، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، فإن هناك منخفض للضغط الجوي متمركز بشمال البحر الأبيض المتوسط. ويخص الولايات الشمالية باضطراب جوي محل بأمطار غزيرة تخض الولايات الغربية خلال صبيحة اليوم الخميس. لتنتقل الأمطار تدريجيا منتصف النهار إلى الولايات الوسطى وستتعدى 50 ملم محليا. لتصبح أكثر غزارة ليلة الخميس إلى الجمعة.

كما أن الثلوج ستكون حاضرة على المرتفعات التي يترواح علوها مابين 700 و800 متر. بداية من مساء أمس الخميس وتكون أكثر كثافة يوم الجمعة على مرتفعات البليدة، البويرة، المدية، سيدي بلعباس، سوق اهراس، معسكر، تيارت، بجاية، تيزي وزو، سطيف، باتنة، تيارت، والجلفة.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة إلى غاية يوم الجمعة، فتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء جد باردة بسبب تساقط الثلوج الأيام الفارطة، أين ستسجل 6 درجات تحت الصفر على الولايات الداخلية على غرار البيض، الجلفة، تبارت، باتنة، خنشلة، ميلة، البويرة، البليدة.