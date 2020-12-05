الثلوج والامطار تغلق الطرقات بـ 3 ولايات

تسببت الاضطرابات الجوية خلال الـ24 ساعة الماضية في غلق عدد من الطرقات على مستوى عدة ولايات بسبب تراكم الثلوج و ارتفاع منسوب المياه.

وحسب ما كشف عن مكتب التنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، فإن الأمطار قد تسببت في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو.

وحسب ماجاء في البيان، فإن تراكم الثلوج عى مستوى منطقة تيكجدة وبلدية أيت بومعدي قد تسبب في غلق الطريق.

أما على مستوى الطريق الوطني رقم 2 بولاية بومرداس وبالضبط في شطره الرابط بين بلدية بغلية وبلدية الناصرية على مستوى منطقة كوانين، فقد توقفت حركة المرور بسبب منسوب وادي الكوانين.

كما تسببت الاضطرابات الجوية في غلق الطريق الولائي رقم 1 ولاية تيارت في شطره الرابط بين مغيلة وبلدية عماري بسبب ارتفاع منسوب المياه.