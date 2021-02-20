الجالية الجزائرية تهب 5200 حقيبة تجهيزات مساعدة على التنفس لفائدة مرضى كورونا

وصلت الى ميناء الجزائر هبة الجالية الجزائرية في الخارج من خلال جمعية الجزائريون متضامنون.

وتتمثل في 5200 حقيبة تجهيزات مساعدة على التنفس لفائدة مرضى كوفيد 19 بمستشفيات الجزائر.

هذه التجهيزات وصلت الى ميناء الجزائر في 6 حاويات بأربعين قدم للحاوية، تحتوي على 139 منصة بالات.

وكذا 5200 حقيبة كل واحدة منها تضم 10 أجهزة طبية متنوعة.

وستباشر لجنة الإغاثة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، على توزيعها بالمناطق والمستشفيات التي تعرف نقصا في الاجهزة الطبية لمجابهة كوفيد19.

وتعد هذه العملية الثانية مع جمعية جزائريون متضامنون بمرسيليا، بعد الأولى التي عرفت تسليم 1500 حقيبة مساعدة على التنفس.

وأكد الأطباء والاخصائيون على فعالية هذه التجهيزات ودورها في مساعدة المصابين بفيروس كورونا على تجاوز مراحل الخطر وضيق التنفس.