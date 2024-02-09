الجامعات الهولندية تقطع دورات اللغة الإنجليزية

وافقت 14 جامعة في هولندا على زيادة مهارات اللغة الهولندية لدى الطلاب والموظفين في محاولة لتقليل عدد الطلاب الدوليين.

وفقًا لصحيفة NL Times، لا تخطط الجامعات لتطوير أي برامج باللغة الإنجليزية قريبًا. بل وحتى تحويل بعضها بالكامل إلى اللغة الهولندية.

ولم يعد توظيف العمال الدوليين موضع تشجيع. على الرغم من أن المؤسسات تستثني القطاعات التي تعاني من نقص حاد في سوق العمل.

يقول جوك دي فريس، رئيس جامعات هولندا (UNL). إن الرابطة ملتزمة بالعمل بجدية على حل أي مشكلات تتعلق بالإجراء الجديد.

وأشار إلى أنه في الماضي، كان ينبغي عليهم إيلاء المزيد من الاهتمام لاستخدام اللغة الهولندية بدلا من اللغة الإنجليزية.

وكانت المؤسسات التعليمية في البلاد تروج للوجهة من أجل جذب الطلاب الدوليين. ولكن في السنوات الأخيرة أدى ذلك إلى بعض العيوب.

هناك مشكلتان رئيسيتان هما نقص السكن للطلاب وإمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية للطلاب المحليين. والتي يمكن أن تتأثر بالعدد الكبير من الطلاب المسجلين في الجامعات الهولندية.

بناءً على أحدث البيانات، هناك انخفاض طفيف في تدفق الطلاب الدوليين من الخارج.

في هذه الحالة، ادعى دي فريس أن “المشكلة يتم حلها من تلقاء نفسها”. لكن هذا لا يكفي حيث تسعى الجامعات إلى اتخاذ تدابير إضافية.

من الأولويات القصوى للجامعات وضع حد أقصى لعدد الطلاب في برامج اللغة الإنجليزية.

تم تضمين هذا الاقتراح في مشروع قانون يعكف الوزير روبرت ديكجراف على تطويره حاليًا. تعتبر UNL هذا الإجراء “حاسمًا” لإدارة التدفق.

وفقًا لإحصاءات CBS الهولندية، كان واحد من كل أربعة طلاب مسجلين في الجامعات الهولندية في عام 2022. يدرس في البلاد لأول مرة، بإجمالي 42000 طالب، بينما تم قبول 115000 طالب دولي.

وجاء أكثر من ثلاثة أرباع (76%) الطلاب الدوليين من أوروبا. وكانت ألمانيا هي البلد الأصلي الرئيسي (24500)، على الرغم من انخفاض أعداد هؤلاء الطلاب.