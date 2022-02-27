الجامعة العربية تدعو لاجتماع عاجل بشأن أوكرانيا

دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين. وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق أنها تتابع بقلق بالغ التطورات المتلاحقة اتصالا بالأوضاع في أوكرانيا.

وشددت الخارجية المصرية على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية. والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين. وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي.

وقد كشف خبر عاجل تداولته وسائل إعلام دولية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. أمر القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى.

وجاءت أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.

وقد قال فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية. “نحن من أنصار السلام. في حال رفض التفاوض، سيتحمل الجانب الأوكراني كامل المسؤولية عن إراقة الدماء”.

وأعلن فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية، أنه سينتظر وصول الوفد الأوكراني حتى الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم فقط.

كما قال ميدينسكي، وهو مساعد الرئيس الروسي، في تصريح للحصفيين: “نقترح بهدوء ما يلي. حتى الساعة الثالثة سنظل هنا وننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالذهاب للمفاوضات في غوميل. وبعد تلقينا هذا التأكيد، نتقدم على الفور إلى مكان المفاوضات ولنلتقي زملاءنا المفاوضين (الأوكرانيين)”.

وأضاف: “نحن من أنصار السلام. في حال رفض التفاوض، سيتحمل الجانب الأوكراني كامل المسؤولية عن إراقة الدماء. لكننا هنا حتى الساعة 15:00 في انتظار رد من الجانب الأوكراني”.

كما أعلن فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا بمدينة غوميل البيلاروسية. أن كييف وافقت على عقد الاجتماع وأن الوفد الروسي ينطلق إلى مكان إجرائه. مؤكدا أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن السلام في أي وقت.

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