الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لممارسة اختصاصاته في تحمل مسؤولياته

دعت الجامعة العربية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 106 لإعلان وعد بلفور. مجلس الأمن لممارسة اختصاصاته في تحمل مسؤولياته بتطبيق قواعد القانون الدولي.

وطالبت الجامعة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وتطبيق معايير العدل والإنصاف وتجاوز حالة العجز والغياب. والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة. وغير مسبوقة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

ونبهت إلى أن ما يحدث “هذه الأيام في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة. إنما هو استمرار لمسلسل المجازر والتهجير. وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين الذي بدأ مع تصريح بلفور المشؤوم.

وأكدت أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة. لحماية الشعب الفلسطيني وإنصافه من تبعات ذلك التصريح المشين ومن هذه الحرب الإجرامية. وذلك بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعدوانها ضد المدنيين. ووقف سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي والتدمير المنهجي لحياة للشعب الفلسطيني. والتصدي لنظام الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري. واستباحة الأرواح والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف”.

كما أكدت أن “الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ يتمثل في الوقوف إلى جوار الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني. وأنه لا توجد هناك صيغة أخرى يمكن أن تؤدى إلى الاستقرار والأمن في المنطقة. سوى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967. وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قوانين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية”.