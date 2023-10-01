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الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة

بقلم ع.ع
الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة
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أدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، الهجوم الإرهابي. الذي وقع في أنقرة بتركيا صباح اليوم، والذي استهدف مقر وزارة الداخلية. مسفرا عن إصابة ضابطي شرطة أثناء تأديتهما لمهام الواجب الوطني.

وقال المتحدث الرسمي أن “هذا العمل الإرهابي، أياً كانت الجهة التي تقف وراءه، مدانٌ ومرفوض، مُضيفاً أن الكثير من الدول العربية واجهت، ولا تزال، أنشطة إرهابية لزعزعة الاستقرار، وأن الإرهاب يفشل في تحقيق أهدافه دوماً، وهو مرفوض في كل مكان ولا ينبغي التسامح معه أو اعطاؤه الذرائع والحجج”.

وأعرب رشدي عن التضامن مع تركيا في مواجهة أي جماعة تتخذ من الإرهاب منهجاً للعمل أو وسيلة لتحقيق أهداف سياسية.

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