الجامعة العربية تقرر الشروع في إجراءات تجميد عضوية الكيان الصهيوني بالأمم المتحدة

قررت الجامعة العربية الشروع في خطوات تجميد مشاركة الكيان الصهيوني في أشغال الجمعية العامة للامم المتحدة.

وحسب مصادر مطلعة، قرر وزراء الخارجية العرب، المجتمعون اليوم بالقاهرة.الشروع في خطوات تجميد مشاركة الكيان الصهيوني في أشغال الجمعية العامة للامم المتحدة.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذا القرار جاء إثر عدم التزام الكيان الصهيوني بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وتهديده للأمن والسلم الدوليين وعدم وفائه بالتزاماته التي كانت شرطا لقبول عضويته في الأمم المتحدة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تكليف مجموعة السفراء العرب بنيويورك بتقديم طلب تجميد مشاركة الكيان الصهيوني إلى رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة.

وتم تكليف لجنة وثائق التفويض التي تتشكل في بداية انعقاد دورة الجمعية العامة. مع العمل والسهر على حشد الدعم الدولي اللازم لتجسيد هذا المسعى. لا سيما عبر الاستناد الى الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم 19 جويلية 2024. وما نص عليه من ضرورة اتخاذ أعضاء المجموعة الدولية لتدابير ملموسة بغرض وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهذا القرار الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية العرب تبنياً للتوجه الذي لطالما طالبت به الجزائر، على لسان وزير الشؤون الخارجية. أحمد عطاف الذي دعا، في أكثر من مناسبة، سواء على مستوى الجامعة العربية أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي. إلى تشديد الخناق على الاحتلال الإسرائيلي بمختلف المحافل الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.